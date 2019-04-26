Pai e filho são presos e multados em R$ 11,2 mil por pesca predatória

Policial
O flagrante aconteceu ontem, conforme informações da PMA
Pai e filho - pescadores profissionais - foram presos em flagrante por uso de petrechos proibidos, em ação da PMA (Polícia Militar Ambiental) no Rio Pântano, em Selvíria. Os dois tentaram fugir, mas foram presos com material e 60 quilos de pescado.
O flagrante aconteceu ontem, conforme informações da PMA. Os dois tentaram fugir quando viram a equipe e foram perseguidos. Com eles, a polícia encontrou a rede de pesca, que tem uso proibido.
Os dois moram em Ilha Solteira (SP), foram presos e levados à Polícia Civil de Aparecida de Taboado, juntamente com material apreendido, sendo autuados por pesca ambiental e multados em R$ 11,2 mil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS