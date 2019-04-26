Polícia Militar e fiscais realizam operação em Corumbá

A Equipe da Polícia Militar, em conjunto com os fiscais da vigilância e inspeção municipal e com o apoio da guarda municipal, realizaram uma barreira com abordagens e fiscalização na estrada de acesso aos assentamentos rurais do Taquaral e Jacadigo, que totalizou em abordagens de 55 veículos (15 motos e 40 carros) com total de 60 pessoas.

A finalidade da ação visava coibir crimes de abate clandestino, abigeato e outros ilícitos da região. Durante as abordagens foram identificadas 48 pessoas que transportavam pequenas quantidades de produtos alimentícios diversos, que são comercializados nas feiras livres locais.

Foi necessária a confecção por parte dos fiscais da vigilância, de 06 autos termo pessoal, no qual a pessoa fica advertida sobre as penalidades em transportar ou comercializar produtos sem as devidas regulamentações previstas.

As pessoas também foram orientadas sobre as proibições.