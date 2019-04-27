Adolescente é presa com mala cheia de drogas dentro de ônibus em Sidrolândia

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida na tarde de sexta-feira (26) por tráfico de drogas.

O caso acorreu durante abordagem em um ônibus da Viação Cruzeiro do Sul que fazia o itinerário Bela Vista a Campo Grande. De acordo com a polícia, foi encontrada uma mala de cor preta com vários tabletes de maconha.

Na mala havia 19 tabletes de maconha, após pesagem a droga totalizou 13,150 kg. Ao procurar o responsável, a polícia localizou uma jovem que estava na penúltima poltrona.

Demonstrando nervosismo, ela acabou confessando que estava transportando a droga e que levaria até Belo Horizonte-MG e receberia três mil pelo transporte

A adolescente foi levada para Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.