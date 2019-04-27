Por R$ 2 mil, suposto funcionário do Detran-MS vende CNH pelo Whats

“Olá, me chamo **** e trabalho com CNH, por favor qual seu nome? De qual cidade você é? E qual categoria tem interesse?”, é assim quem um suposto funcionário do Detran-MS começa uma conversa no WhatsApp assim que recebe uma mensagem. Denúncia feita ao Jornal Midiamax revela que o golpista se identifica como suposto funcionário do órgão no município de Dourados, a 220 quilômetros de Campo Grande e oferece CNH por R$ 2 mil com emissão prevista em até 20 dias.

O leitor, que prefere não se identificar, se deparou com um anúncio no Facebook que circulava livremente com os dizeres “Sem provas e exames. Documento original do Detran. Renovação garantida”.

No anúncio há um telefone de contato via WhatsApp, que leva direto ao ‘vendedor’. Por áudios ele confirma que o valor da CNH é de R$ 2 mil para as categorias AB – carro e moto – e garante que a obtenção do documento não trará problemas nenhum para o comprador.

“A categoria A e B hoje tá no valor de R$ 2 mil, você paga e tá livre de toda a etapa burocrática exigida pelo Detran. Não vai tá precisando fazer exame, teste, autoescola, nada. Nosso trabalho aqui vai ser acelera o nosso, seu processo, né. Dar baixa em todos os exames e garantir que a CNH fique pronta entre 15 e 20 dias úteis”, diz o rapaz no áudio

Na conversa, ele ressalta que o documento é original. “CNH original, com prontuário. Com Renach constando no sistema do Detran, que você poderá apresentar em qualquer blitz sem qualquer tipo de problema”, disse o suposto servidor.

Questionado sobre o procedimento ser ilegal, por áudio ele responde “Sim, meu caro. Você já sabe disso, todos sabemos a forma certa de fazer, entendeu. A gente só tem esse esquema aqui pra tá ajudando algumas pessoas. Se você tiver realmente interesse em tá fazendo a gente conversa, senão se você só quiser saber e quiser perguntar alguma coisa. Você já sabe que é ilegal, não preciso nem ficar te explicando muito”, diz.

Segundo ele para iniciar o processo, é preciso enviar a documentação RG, CPF, comprovante de residência, bem como a assinatura. E a retirada da CNH pode ser feita diretamente no Detran-MS em Dourados, ou ele envia o documento via Correios.