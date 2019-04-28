Homem é flagrado bêbado após acidente e oferece R$ 50 aos policiais para não ser preso

Campo Grande
Caso foi no fim da tarde de sábado (27), em avenida do residencial Búzios
Um homem de 43 anos foi preso por dirigir bêbado e por tentar subornar policiais para não ir à cadeia, após se envolver em acidente, no fim da tarde de sábado (27), no residencial Búzios, em Campo Grande.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente foi na avenida José Barbosa Rodrigues e deixou uma pessoa ferida. O homem dirigia um carro e tinha olhos vermelhos, odor etílico, fala pastosa e veste desalinhada.
O motorista afirmou ter bebido antes de dirigir e fez o teste de alcoolemia que constatou a embriaguez: 1,06 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.
Após a comprovação da embriaguez, o homem ainda ofereceu R$ 50 para os policiais para não ser preso. Ele foi autuado por dirigir embriagado e por corrupção ativa.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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