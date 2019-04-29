Estelionatário é preso por utilizar dinheiro falso em comércios de Bonito

Neste fim de semana, sábado (27), policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito, receberam denúncia de que uma pessoa estava passando notas de dinheiro falsas nos comércios da cidade turística.

De acordo com a polícia, comerciantes de um passeio turístico relataram que um homem de 23 anos realizou compras nos estabelecimentos e pagou compras com R$ 100,00. Desconfiados do valor, os proprietários levaram a cédula até a casa lotérica onde constataram a falsidade da nota.

Policiais foram até o local e localizaram o suspeito de estelionato. Durante abordagem e revista, policiais encontraram quatro cédulas de R$ 100,00 falsas.

O homem foi preso e encaminhado a delegacia de Polícia Civil.