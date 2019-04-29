Estelionatário é preso por utilizar dinheiro falso em comércios de Bonito

Bonito
Policiais localizaram o estelionatário em um passeio de Bonito com outras quatro notas falsas.
Neste fim de semana, sábado (27), policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito, receberam denúncia de que uma pessoa estava passando notas de dinheiro falsas nos comércios da cidade turística.
De acordo com a polícia, comerciantes de um passeio turístico relataram que um homem de 23 anos realizou compras nos estabelecimentos e pagou compras com R$ 100,00. Desconfiados do valor, os proprietários levaram a cédula até a casa lotérica onde constataram a falsidade da nota.
Policiais foram até o local e localizaram o suspeito de estelionato. Durante abordagem e revista, policiais encontraram quatro cédulas de R$ 100,00 falsas.
O homem foi preso e encaminhado a delegacia de Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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