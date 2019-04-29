Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:44

Buscar

Últimas notícias
X

Região

PM apreende revólver e moto furtada com adolescente e homem de 19 anos

Renan Nucci

Publicado em 29/04/2019 às 07:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No sábado (27), por volta das 12h00, a equipe de serviço da Polícia Militar Nioaque recuperou uma motocicleta Honda Fan que tinha sido furtada e apreendeu um revólver calibre 38 em posse dos autores, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, sendo eles um adolescente infrator e um homem de 19 anos.

Os Policiais Militares receberam informações via 190 que os possíveis autores do furto de uma motocicleta Honda Fan estariam em um assentamento da região. De imediato, a equipe policial deslocou até o local e identificou dois indivíduos em um bar. Durante abordagem, indagaram quanto ao furto de uma motocicleta e os dois indivíduos assumiram a autoria, relatando ainda que teriam escondido o veículo e não se lembravam do local exato. Após realizar buscas pela região foi encontrada caída em um matagal.

Testemunhas da região disseram que os autores estariam armados, que no dia do furto foi encontrado por transeuntes um “coldre” caído ao solo. Diante dos fatos, os autores disseram pertencer a eles e que estavam de posse de uma arma de fogo no dia e que teriam deixado dentro de um veículo de um cidadão que lhe deram carona, devido ter acabado o combustível da motocicleta furtada, sendo abandonada na mata.

Os autores informaram quem seria o cidadão que lhe deram carona e durante busca no veículo foi encontrada debaixo do banco do passageiro o revólver. Ambos foram entregues na Delegacia de Polícia e responderão pelos crimes de Furto e Posse Ilegal de arma de fogo.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo