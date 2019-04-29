PM apreende revólver e moto furtada com adolescente e homem de 19 anos

No sábado (27), por volta das 12h00, a equipe de serviço da Polícia Militar Nioaque recuperou uma motocicleta Honda Fan que tinha sido furtada e apreendeu um revólver calibre 38 em posse dos autores, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, sendo eles um adolescente infrator e um homem de 19 anos.

Os Policiais Militares receberam informações via 190 que os possíveis autores do furto de uma motocicleta Honda Fan estariam em um assentamento da região. De imediato, a equipe policial deslocou até o local e identificou dois indivíduos em um bar. Durante abordagem, indagaram quanto ao furto de uma motocicleta e os dois indivíduos assumiram a autoria, relatando ainda que teriam escondido o veículo e não se lembravam do local exato. Após realizar buscas pela região foi encontrada caída em um matagal.

Testemunhas da região disseram que os autores estariam armados, que no dia do furto foi encontrado por transeuntes um “coldre” caído ao solo. Diante dos fatos, os autores disseram pertencer a eles e que estavam de posse de uma arma de fogo no dia e que teriam deixado dentro de um veículo de um cidadão que lhe deram carona, devido ter acabado o combustível da motocicleta furtada, sendo abandonada na mata.

Os autores informaram quem seria o cidadão que lhe deram carona e durante busca no veículo foi encontrada debaixo do banco do passageiro o revólver. Ambos foram entregues na Delegacia de Polícia e responderão pelos crimes de Furto e Posse Ilegal de arma de fogo.