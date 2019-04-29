Traficante fura bloqueio policial e morre em confronto com o DOF

Cleverson Luciano de Lima, de 32 anos, morreu com dois tiros na manhã de sábado (27) após furar um bloqueio policial e entrar em confronto com o DOF (Departamento de Operações de Fronteira). O caso ocorreu na MS-156, em Caarapó,

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais do DOF faziam fiscalização de rotina na rodovia na MS-156, em Caarapó, quando deram ordem de parada a um veículo Ford Edge com placa de Uberlândia-MG. O motorista furou o bloqueio, e quase atropelou os policiais e fugiu.

Houve perseguição e o motorista chegou a disparar vários tiros contra a viatura. Os policiais revidaram e o traficante foi atingido. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Caarapó em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No veículo que o traficante conduzia, os policiais encontraram 431 quilos de maconha, nove munições intactas, sendo sete de calibre 357 e duas de calibre 38, além de um revólver calibre 357 com cinco munições deflagradas.

Segundo o DOF, o veículo Ford Edge havia sido furtado em Minas Gerais. O caso foi registrado no Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).