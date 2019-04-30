Acidente entre carro de passeio e viatura da PM deixa quatro feridos na rodovia BR-060

Policial
Fato ocorreu na altura do KM 440, entre Nioaque e Sidrolândia
Acidente entre um carro de passeio e uma viatura da Polícia Militar terminou com quatro pessoas feridas, entre elas dois militares, na noite de ontem, na rodovia BR-060, entre Nioaque e Sidrolândia. As vítimas foram socorridas, estão em observação, mas não correm risco de morte. Com o impacto, a viatura chegou a parar fora da pista.
De acordo com o site Sidrolândia News, dois irmãos, identificados apenas como Bernardino e Luiz, seguiam em um automóvel Ford Focus, quando houve o acidente nas imediações do KM 440. O motorista disse que viu a viatura à distância, com giroflex ligado, e imaginou que estava seguindo no mesmo sentido. No entanto, a viatura estava parada.
O homem alega que ficou com a visibilidade prejudicada por conta das luzes do giroflex e não conseguiu desviar da viatura que estava para no acostamento. Dois policiais que faziam reparos em seu veículo foram atingidos e se feriram, assim como o motorista do Focus e seu irmão. Eles foram socorridos sem fraturas aparentes.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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