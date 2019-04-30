Homem que não pagou pensão alimentícia é preso perto de antigo bar em Aquidauana

Aquidauana
Foragido da justiça de 35 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na manhã de ontem, atrás de um antigo bar na região do bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Contra ele havia mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia.
Segundo boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando abordaram o suspeito. Durante verificação, foi constatado que havia ordem de prisão e ele disse que era porque não havia pagado a pensão, pois não tinha condições. Por este motivo, foi preso.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS