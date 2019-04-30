Homem que não pagou pensão alimentícia é preso perto de antigo bar em Aquidauana

Foragido da justiça de 35 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na manhã de ontem, atrás de um antigo bar na região do bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Contra ele havia mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando abordaram o suspeito. Durante verificação, foi constatado que havia ordem de prisão e ele disse que era porque não havia pagado a pensão, pois não tinha condições. Por este motivo, foi preso.