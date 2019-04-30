Ladrão invade casa em Anastácio e furta cartões, documentos e R$ 130

Policial
Mulher de 45 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para denunciar furto em sua residência ocorrido ontem, na região do conjunto Cristo Rei.
A vítima disse que ao chegar, por volta das 17 horas, percebeu que a cozinha estava toda revirada e que a janela do quarto estava aberta, mas sem arrombamento.
Ao vasculhar o local, viu que levaram sua bolsa com cartões de crédito, documentos e R$ 130 em dinheiro. Os vizinhos não estavam e não há suspeita de autor.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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