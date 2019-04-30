Ladrão invade casa em Anastácio e furta cartões, documentos e R$ 130

Mulher de 45 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para denunciar furto em sua residência ocorrido ontem, na região do conjunto Cristo Rei.

A vítima disse que ao chegar, por volta das 17 horas, percebeu que a cozinha estava toda revirada e que a janela do quarto estava aberta, mas sem arrombamento.

Ao vasculhar o local, viu que levaram sua bolsa com cartões de crédito, documentos e R$ 130 em dinheiro. Os vizinhos não estavam e não há suspeita de autor.