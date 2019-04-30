PM captura homem de 36 anos foragido da justiça em Miranda

A Polícia Militar prendeu ontem, em Miranda, homem de 36 anos que estava foragido da justiça. A captura ocorreu na Avenida Afonso Pena, no centro da cidade. Segundo boletim de ocorrência, durante policiamento a equipe decidiu abordar o suspeito e constatou que contra ele havia mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde encontra-se à disposição do Judiciário.