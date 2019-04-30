PMA multa sete pescadores em R$ 5,2 mil por pesca ilegal no rio Aquidauana

Sete pessoas foram autuadas em R$ 5,2 mil por pesca ilegal no Rio Aquidauana. O Flagrante ocorreu nesta segunda-feira (29) durante fiscalização da PMA (Polícia Militar Ambiental).

A equipe localizou um homem de São Paulo, residente em Avaré (SP) pescando sem a licença ambiental de pesca no Rio Aquidauana. Pelo mesmo motivo, no rio Jatobá, no município de Aquidauana, seis campo-grandenses foram autuados. Com os sete pescadores foram apreendidos seis molinetes e carretilhas com varas e cinco caniços. Os pescadores não haviam capturado nenhum pescado.

A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração e, efetuando o pagamento da multa, os infratores poderão ter os materiais restituídos.

Durante a operação, a PMA também fez o corte de 43 anzóis de galho (petrechos proibidos) que estavam armados no rio. Três peixes das espécies pintado e cachara, foram devolvidos ao rio.