PMA multa sete pescadores em R$ 5,2 mil por pesca ilegal no rio Aquidauana

Flagrante
Policiais também encontraram apetrechos usados de forma ilegal
Sete pessoas foram autuadas em R$ 5,2 mil por pesca ilegal no Rio Aquidauana. O Flagrante ocorreu nesta segunda-feira (29) durante fiscalização da PMA (Polícia Militar Ambiental).
A equipe localizou um homem de São Paulo, residente em Avaré (SP) pescando sem a licença ambiental de pesca no Rio Aquidauana. Pelo mesmo motivo, no rio Jatobá, no município de Aquidauana, seis campo-grandenses foram autuados. Com os sete pescadores foram apreendidos seis molinetes e carretilhas com varas e cinco caniços. Os pescadores não haviam capturado nenhum pescado.
A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração e, efetuando o pagamento da multa, os infratores poderão ter os materiais restituídos.
Durante a operação, a PMA também fez o corte de 43 anzóis de galho (petrechos proibidos) que estavam armados no rio. Três peixes das espécies pintado e cachara, foram devolvidos ao rio.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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