Polícia Civil de Aquidauana flagra carne com moscas em frigorífico clandestino

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na tarde de ontem, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aquidauana apreendeu várias peças de carne manipuladas sem condições de higiene em um “frigorífico” clandestino que funcionava na Vila São Pedro.

De acordo com o boletim de ocorrência, no momento da chegada da equipe no local, o responsável retirava de seu veículo algumas peças, assim como sobre a mesa da varanda dos fundos havia parte de gado sendo carneado. A carne estava acondicionada e era manipulada em meio à grande quantidade de moscas, animais domésticos e restos de carcaças.

Diante dos fatos, o material foi recolhido e o responsável foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, mas não foi preso.