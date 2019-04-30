Polícia Civil de Aquidauana flagra carne com moscas em frigorífico clandestino

Aquidauana
Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na tarde de ontem, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aquidauana apreendeu várias peças de carne manipuladas sem condições de higiene em um “frigorífico” clandestino que funcionava na Vila São Pedro.
De acordo com o boletim de ocorrência, no momento da chegada da equipe no local, o responsável retirava de seu veículo algumas peças, assim como sobre a mesa da varanda dos fundos havia parte de gado sendo carneado. A carne estava acondicionada e era manipulada em meio à grande quantidade de moscas, animais domésticos e restos de carcaças.
Diante dos fatos, o material foi recolhido e o responsável foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, mas não foi preso.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS