Em Jardim, homem agride mulher e é preso com mandado em aberto

Região
Um homem foi preso em Jardim pela Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (2) após agredir a esposa durante a madrugada e fugir do local.
O homem, de 35 anos, foi capturado na região da Avenida Onze de Dezembro. Além de suspeito de violência doméstica, o homem com mandado de prisão em aberto. O autor foi levado a Delegacia de Polícia Civil
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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