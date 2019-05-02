Em Jardim, homem agride mulher e é preso com mandado em aberto

Um homem foi preso em Jardim pela Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (2) após agredir a esposa durante a madrugada e fugir do local.

O homem, de 35 anos, foi capturado na região da Avenida Onze de Dezembro. Além de suspeito de violência doméstica, o homem com mandado de prisão em aberto. O autor foi levado a Delegacia de Polícia Civil