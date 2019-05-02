Empresa é multada em R$ 11,5 mil por armazenamento ilegal de madeira nativa

Apreensão
Cerca de 38,4 m³ de madeira das espécies aroeira, piúva, angico e cumbaru estavam no pátio da empresa
Durante fiscalização ambiental em uma serraria no perímetro urbano de Nova Alvorada do Sul, Policiais Militares Ambientais de Dourados localizaram madeira armazenada de forma ilegal.
Cerca de 38,4 m³ de madeira das espécies aroeira, piúva, angico e cumbaru em toras, vigas, tábuas, esteios e pranchões estavam no pátio da empresa e não havia a autorização ambiental (DOF – Documento de Origem Florestal), que é o documento legal para se ter em depósito ou transportar qualquer produto florestal. A madeira foi apreendida.
A empresa infratora foi autuada administrativamente e multada em R$ 11.520,00. Os responsáveis poderão responder por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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