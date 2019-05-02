Sob efeito de álcool, homem bate carro em muro e tenta fugir

Às 17h50 de ontem (01), uma guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de Trânsito, na vila Carolina, em Jardim.

No local, a vítima, um homem de 25 anos, relatou que estava em sua residência, quando ouviu um barulho alto e ao sair para verificar o que havia acontecido, percebeu que o condutor de um veículo VW Gol, havia colidido contra o muro de sua casa. A vítima relatou, ainda, que teve que conter o indivíduo, pois o mesmo tentou fugir do local.

Os Policiais constataram que o condutor, de 35 anos, não possuía CNH e estava sob a influência de álcool. Logo, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.