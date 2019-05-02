Tenente-coronel condenado por estupro é demitido da Polícia Militar

Condenado por estupro, tenente-coronel M. V. R foi demitido da PM (Polícia Militar). A demissão foi divulgada hoje do Diário Oficial do Estado.

De acordo com o documento, a medida cumpre ordem da Justiça, relativa a processo aberto em 2003. A ação, que tramita em sigilo, é sobre estupro.

Em 2009, ele foi condenado a 14 anos de prisão por crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Os crimes aconteceram em Jardim.

Em 2011, a pena foi reduzida para 8 anos e dois meses.

Conforme consulta ao Portal da Transparência, o tenente-coronel recebe pela Ageprev (Agência de Previdência do Mato Grosso do Sul), com remuneração fixa de R$ 24.628,83 no mês de março de 2019.