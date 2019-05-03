Boca de fumo é desmantelada em Corumbá após abordagem na madrugada

Policiais militares de Corumbá foram acionados na madrugada após uma denúncia de comercialização de drogas, na Rua Quinze de Novembro, no bairro Cristo Redentor.

De acordo com a polícia, por volta das 3h da manhã, foi localizado em uma residência um grande fluxo de usuários e pessoas que faziam a segurança da boca.

Ao fazer abordagem, os “seguranças” fugiram pulando os muros das residências e deixando cair um canivete e algumas trouxinhas com drogas.

Em seguida, o suspeito abriu a porta da residência, mas nada foi encontrado. A polícia então fez buscas na casa da esposa do suspeito de tráfico onde foi encontrado um pote com maconha, quantia em dinheiro, balança de precisão, peneira, tesoura, caderno com anotações, munições calibre 36 e calibre 9 mm. Em seguida, o suspeito confessou consumir e vender drogas no local. Ele foi conduzido à delegacia.