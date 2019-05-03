Campanha “Maio Amarelo” começa na segunda-feira em Aquidauana

Na próxima segunda-feira, 06, às 8h30min, na Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (CEJAR), começa em Aquidauana a campanha Maio Amarelo, um mês todo dedicado às ações de prevenção aos acidentes de trânsito.

Serão trinta dias de campanha, com atividades voltadas à conscientização e prevenção para evitar mortes no trânsito e despertar na comunidade a necessidade urgente em respeitar a legislação e ter mais educação no trânsito.

Esse ano, a 6ª edição da campanha nacional Maio Amarelo tem o tema: “No trânsito, o sentido é a vida”, que propõe que os adultos ouçam o conselho dado por uma criança, que com sua ingenuidade e inexperiência perante a vida, tem uma percepção e absorção do que é certo e errado com mais eficácia, sem filtros, ou seja, que as pessoas prezem para um trânsito mais seguro, humano e responsável. A hashtag #meouça marca as peças e o mote da campanha em todo o Brasil.

Programação - O Departamento de Trânsito de Aquidauana, sob a direção de Flávio Gomes da Silva Filho e com a coordenação de educação de trânsito de Márcia Tozani, promoverá o lançamento da campanha Maio Amarelo com as seguintes programações:

Dia 06/05 – 08h30min - Local: Escola CEJAR – 1º Simulado Operacional de Emergência alusivo ao Maio Amarelo, com a simulação de um acidente, gerenciado pela enfermeira Dayane Ferreira Cunha (Especialista em Urgência e Emergência) em parceria com Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, SAMU, Secretaria de Cultura e Turismo de Aquidauana e a aluna Ester, da Escola Cândido Mariano;

Dia 06/05 – 9 horas - Local: Escola CEJAR – Abertura Oficial da campanha Maio Amarelo, com a presença de autoridades e parceiros.

Dia 02/06 – das 8h às 11h - Local: Parque Municipal da Lagoa Comprida – “Dia D” do Trânsito Seguro e encerramento da campanha Maio Amarelo, com realização de diversas atividades para as famílias, dentre elas: passeio ciclístico, caminhada, oficinas e apresentações dos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares e IFMS. Para o Dia D, a prefeitura contará com a parceria e participação de moto clubes; Clube de Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista; Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército e o Projeto Bandeiras e Rodovias do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS).

Além dos dois dias citados de programação, durante todo o mês de maio, serão realizadas periodicamente, as blitz educativas e palestras em parceria com a Polícia Militar e o “Projeto Bandeiras e Rodovias” do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) e mobilização nos comércios e órgãos públicos da cidade para que haja o envolvimento de todos na ação municipal “Aquidauana Veste Amarelo”.