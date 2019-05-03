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Anastácio

PM fecha boca do Urubu, prende traficante e captura mulher foragida da justiça

No local foram apreendidas várias porções de maconha e pasta base de cocaína

Renan Nucci

Publicado em 03/05/2019 às 08:26

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A Polícia Militar fechou ontem em Anastácio boca de fumo de um homem identificado apenas como Urubu, que operava na Rua Miranda, na região do Jardim Independência. No local foram encontradas várias porções de pasta base de cocaína e de maconha. Uma mulher foragida da justiça também foi presa na ação.

Segundo boletim de ocorrência, a ação teve início quando durante rondas, a PM avistou um homem em atitudes suspeitas e decidiu abordá-lo. Identificado como Urubu, ele guardava no bolso um pote com 43 paradinhas de pasta base, além outras duas porções da mesma droga que pesavam 32 gramas e cinco gramas.

Questionado, disse que levaria o entorpecente para usuários que esperavam em sua residência, no Jardim Independência. Lá, estavam dois rapazes que se apresentaram como usuários. Em vistoria mais detalhada, os PMs encontraram uma mulher na casa. Inicialmente ela se apresentou com nome falso, mas acabou revelando a verdadeira identidade. A equipe então constatou que ela era foragida do sistema prisional.

A unidade de cães farejadores esteve no local e o animal conseguiu encontrar em meio a panos velhos 23 papelotes de maconha. Dentro de uma mochila havia outro recipiente com mais 43 gramas de maconha. Na casa ainda havia R$ 278 da comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual Urubu e a mulher receberam voz de prisão.

 

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