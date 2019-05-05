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Aquidauana

Homem agride bombeiros ao ser socorrido e acaba preso com drogas em Aquidauana

Suspeito tentou reagir à prisão e precisou ser algemado pela PM

Renan Nucci

Publicado em 05/05/2019 às 07:37

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Homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar neste sábado, no bairro Guanandy, em Aquidauana, depois de agredir socorristas do Corpo de Bombeiros que o atendiam na Rua Cândido Mariano. Com ele foram encontradas porções de droga e foi necessário uso de algemas para contê-lo, pois estava agressivo.

De acordo com o boletim de ocorrência, os bombeiros foram acionados porque havia um homem caído ao solo. Chegando ao local, os militares encontraram invólucros de droga junto às fezes da vítima, motivo pelo qual a PM foi acionada. Enquanto os socorristas o imobilizavam, ele reagiu e começou a chutá-los e empurrá-los.

Ele foi algemado e encaminhado ao pronto-socorro, onde foi atendido. Ele passou por uma radiografia no abdômen, para saber se havia ingerido drogas, mas nada foi encontrado. Em seguida, quando a médica pediu que fizesse uma tomografia, ele se recusou e empurrou um PM que acabou batendo a cabeça na parede.

O suspeito ainda agrediu verbalmente os policiais, fazendo ameaças. Diante dos fatos, ele foi liberado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e desacato. Ele estava com algumas escoriações por conta das algemas.

 

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