Condutores não habilitados causam acidente entre carro e moto em Anastácio

Anastácio
Motociclista teve diversas escoriações e precisou de socorro
Dois condutores não habilitados provocaram acidente entre carro e moto ocorrido no final da manhã de ontem, no centro de Anastácio. O motociclista, de 48 anos, teve diversas escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao hospital.
Segundo boletim de ocorrência, automóvel Gol conduzido por uma jovem de 23 anos seguia pela Rua João Leite Ribeiro, quando houve colisão com a moto modelo Honda Fan, no cruzamento com a Avenida Juscelino Kubistchek. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo.
Além dos bombeiros, a Polícia Militar também foi acionada e constatou que nenhum dos condutores eram habilitados. Os veículos foram liberados para pessoas habilitadas e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS