Condutores não habilitados causam acidente entre carro e moto em Anastácio

Dois condutores não habilitados provocaram acidente entre carro e moto ocorrido no final da manhã de ontem, no centro de Anastácio. O motociclista, de 48 anos, teve diversas escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao hospital.

Segundo boletim de ocorrência, automóvel Gol conduzido por uma jovem de 23 anos seguia pela Rua João Leite Ribeiro, quando houve colisão com a moto modelo Honda Fan, no cruzamento com a Avenida Juscelino Kubistchek. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar também foi acionada e constatou que nenhum dos condutores eram habilitados. Os veículos foram liberados para pessoas habilitadas e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.