Homem com mandado de prisão tenta desviar da polícia e vai preso em Anastácio

Policial
Um homem, de 35 anos, tentou desviar da polícia que fazia rondas na região de Anastácio quando foi abordado e acabou preso.
O caso aconteceu nesta terça-feira, no bairro Cristo Rei, durante abordagem da Getam. Após verificar que homem estava com mandado de prisão, ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia de Anastácio.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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