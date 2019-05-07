Homem com mandado de prisão tenta desviar da polícia e vai preso em Anastácio

Um homem, de 35 anos, tentou desviar da polícia que fazia rondas na região de Anastácio quando foi abordado e acabou preso.

O caso aconteceu nesta terça-feira, no bairro Cristo Rei, durante abordagem da Getam. Após verificar que homem estava com mandado de prisão, ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia de Anastácio.