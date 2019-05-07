PM chega a tempo e detém irmãos que brigavam com foice e facão em Anastácio

Dois irmãos, de 23 e 27 anos, foram detidos pela Polícia Militar na tarde de ontem, em Anastácio, durante uma briga de foice e facão. Os policiais chegaram a tempo e impediram que algo pior ocorresse. Os envolvidos tiveram apenas escoriações, foram levados para atendimento médico e em seguida encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Conforme apurado, o mais velho deles estava bastante alterado e passou a ameaçar a própria mãe na residência da família, localizada na Rua Índio Neco, no bairro Antônio Clementino. Em dado momento, ele empurrou a mãe. O mais novo presenciou a cena e repreendeu o irmão, tendo início uma séria discussão, seguida de briga entre eles.

Em dado momento, eles se separaram e um se armou com uma foice e o outro com um facão, e voltaram a se atacar. A PM havia sido acionada e conseguiu detê-los, garantindo que nenhum deles se ferisse com gravidade. O caso foi deixado sob os cuidados da Polícia Civil. O mais velho, de acordo com o boletim de ocorrência, teve pequeno corte no dedo.