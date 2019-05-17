Duas mulheres são presas na região de Jardim levando 40 tabletes de maconha

Policiais prenderam hoje (17), durante rondas na área urbana, duas mulheres por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante abordagem a um ônibus de passageiros que faz a linha Bela Vista - Campo Grande.

Durante as buscas no compartimento de bagagem, os policiais encontraram 40 tabletes de maconha, distribuídos em quatro bagagens que pertenciam a uma mulher de 26 anos e outra de 24 anos.

Elas foram presas em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. Elas estavam com 27 quilos de droga.