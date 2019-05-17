Duas mulheres são presas na região de Jardim levando 40 tabletes de maconha

Jardim
Os tabletes de maconha estavam distribuídos em quatro bagagens que pertenciam a uma mulher de 26 anos e outra de 24 anos.
Policiais prenderam hoje (17), durante rondas na área urbana, duas mulheres por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante abordagem a um ônibus de passageiros que faz a linha Bela Vista - Campo Grande.
Durante as buscas no compartimento de bagagem, os policiais encontraram 40 tabletes de maconha, distribuídos em quatro bagagens que pertenciam a uma mulher de 26 anos e outra de 24 anos.
Elas foram presas em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. Elas estavam com 27 quilos de droga.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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