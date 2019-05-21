Traficante é preso com 15 quilos de maconha em van na região de Jardim

Às 05h30 de ontem (20), uma guarnição da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo e preventivo no distrito de Boqueirão, quando abordou uma Van de passageiros, que faz a linha Bela Vista-Campo Grande.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais encontraram uma bolsa, contendo 20 tabletes de maconha. No interior da Van, foi localizado o proprietário do entorpecente, um homem de 20 anos, que relatou que levaria a droga até Brasília (DF).

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o entorpecente apreendido, que totalizou aproximadamente 15,25 kg de maconha, para as providências cabíveis.