Bebê de 8 meses morre em acidente de moto após mãe desviar de cachorro

Uma menina de oito meses morreu após sofrer um acidente de moto com a mãe, de 17 anos, na noite desta quarta-feira (29), em Mundo Novo. Para a polícia, a adolescente afirmou que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um cachorro.

As duas foram socorridas pelo pai da adolescente, que estava próximo ao local e presenciou o acidente. Ele contou que a filha pilotava uma Honda Biz, mas no cruzamento entre as ruas Dom Pedro e Gercino Alves Rocha, perdeu o controle da direção e caiu da moto com a criança.

Mãe e filha foram levadas pelo o Hospital Bezerra de Menezes em um carro que passava pelo local no momento do acidente. A menina de oito meses sofreu trauma crânio encefálico e morreu durante atendimento médico. A mãe dela sofreu escoriações pelo corpo e em estado de choque pela morte da filha, não conseguiu contar a polícia sofre o acidente.

Mais tarde, a adolescente relatou as equipes da Polícia Civil que tentou desviar de um cachorro que atravessou a via, mas perdeu o controle da moto. Ela lembrou que a filha estava no canguru, presa ao seu corpo. Testemunhas relataram ainda que no momento do acidente a pista estava molhada e que a via tinha pouca iluminação.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.