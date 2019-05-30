Depois de quatro anos, idoso volta para local de trabalho e descobre furto em Aquidauana

Idoso de 71 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto de ferramentas e objetos pessoais de uma fazenda localizada na região da estrada da Toca da Onça, onde foi capataz.

A vítima disse que se afastou da fazenda por quatro anos por motivos de saúde, mas que havia deixado suas coisas armazenadas do quarto em que residia. Ontem, ao chegar ao local, viu que a porta estava arrombada e que seus pertences havia sumido.

Entre os itens levados estavam uma serra tico-tico e um compressor de pintura. Ele soube que um ex-funcionário esteve recentemente oferecendo tais objetos para venda. A Polícia Civil investiga o caso.