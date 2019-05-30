Depois de quatro anos, idoso volta para local de trabalho e descobre furto em Aquidauana

Aquidauana
Idoso de 71 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto de ferramentas e objetos pessoais de uma fazenda localizada na região da estrada da Toca da Onça, onde foi capataz.
A vítima disse que se afastou da fazenda por quatro anos por motivos de saúde, mas que havia deixado suas coisas armazenadas do quarto em que residia. Ontem, ao chegar ao local, viu que a porta estava arrombada e que seus pertences havia sumido.
Entre os itens levados estavam uma serra tico-tico e um compressor de pintura. Ele soube que um ex-funcionário esteve recentemente oferecendo tais objetos para venda. A Polícia Civil investiga o caso.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS