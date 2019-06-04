PRF apreende carga de 100 celulares avaliados em R$ 160 mil em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira, 03 de junho, 100 aparelhos celulares em Eldorado.

Durante fiscalização, no km 38 da BR-163, os agentes abordaram uma Fiat/Strada com placas de Mundo Novo. O motorista era um homem de 49 anos.

Em vistoria ao veículo, foram encontrados, dentro de uma caixa sobre o banco traseiro, 100 aparelhos celulares da marca Apple oriundos do Paraguai sem documentação fiscal. A mercadoria era avaliada em aproximadamente R$ 160 mil.

O condutor confessou ter pego os celulares em Mundo Novo e deveria transportar até Maringá/PR. Disse também que receberia pelo serviço R$ 5 mil mais dois modelos dos aparelhos apreendidos.

O envolvido, o veículo e a carga foram encaminhados à Receita Federal em Mundo Novo.