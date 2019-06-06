Mulher é presa por matar e eviscerar cão de estimação para ‘tirar banha’

Maus-tratos
Polícia recolheu outros animais que estavam na casa dela; suspeita também foi multada
Crédito do vídeo: Da Redação
Uma mulher foi presa nesta quarta-feira por maus-tratos a animais, depois de matar e eviscerar seu cão de estimação. A Polícia Civil acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) para que ela foi multada administrativamente. Os fatos ocorreram em Aparecida do Taboado.
A PMA foi ao local e verificou que o cachorro havia sido morto pela mulher, que ainda tinha eviscerado e colocado o animal em um tambor. Ela dizia que estava retirando a banha do cachorro. Devido à infratora aparentar sinais de distúrbios mentais, outros cachorros que estavam na residência tinham sido recolhidos.
A PMA efetuou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 500 contra a infratora, residente em Aparecida do Taboado. Ela também poderá responder por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.
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