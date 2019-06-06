PRF e Exército Brasileiro apreendem veículo com 238,7 quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Exército Brasileiro, apreendeu na noite desta quarta-feira, 238,7 kg de maconha, no km 73 da BR 463, em Ponta Porã.

Durante procedimentos da Operação Lábaro, a equipe policial recebeu informações do Exército Brasileiro de que um veículo, modelo Chevrolet Astra, de placas de Santa Catarina, havia desobedecido uma ordem de parada efetuada pelos militares e fugido.

Os policiais rodoviários federais deslocaram-se em busca do veículo na BR 463, alcançando-o no km 73, contudo o condutor conseguiu fugir a pé, adentrando numa plantação de milho e não sendo localizado.

No carro foram localizados e apreendidos 238,7 kg de maconha. A ocorrência foi encaminhada pela equipe do Exército Brasileiro para a Polícia Civil de Ponta Porã.