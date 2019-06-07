Grupo que fazia algazarra em tabacaria de Corumbá é preso com drogas

Corumbá
Conforme a Polícia Militar, a equipe realizava policiamento de rotina, quando recebeu denúncia que estava ocorrendo uma festa na Rua Tiradentes
Grupo de pessoas foi levado para delegacia, na madrugada desta sexta-feira (7), em Corumbá, por perturbação e por portar drogas.
Conforme a Polícia Militar, a equipe realizava policiamento de rotina, quando recebeu denúncia que estava ocorrendo uma festa na Rua Tiradentes, dentro de uma tabacaria, e que um grande número de pessoas, fazia algazarra na calçada e na rua.
Ao chegar ao local, parte do grupo demonstrou nervosismo e, após abordagem, a guarnição encontrou uma carteira de cigarros no chão com 5 trouxinhas de maconha. Ainda no local a equipe encontrou um menor de idade, de 17 anos, que estava fazendo o uso de bebida alcoólica.
O responsável pelo estabelecimento foi acionado e todos foram conduzidos para Delegacia de Policia Civil de Corumbá.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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