R$ 100 mil são furtados de caixa eletrônico em Bodoquena

A Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar está investigando o roubo a um caixa eletrônico do posto de atendimento do Bradesco, em Bodoquena. O caso aconteceu no fim da manhã de hoje (7) e o local não tem câmeras de segurança na parte interna do banco.

Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos teriam a senha de acesso ao caixa, pois não havia sinal de arrombamento.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos teriam levado cerca de R$ 100 mil. A ação ocorreu no horário de almoço do gerente, que não estava no local no momento do roubo.

A polícia ainda não tem suspeitos do crime, mas investiga o caso.

Com informações de Ricardo Flores