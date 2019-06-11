PF faz operação contra contrabando de agrotóxicos em MS

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje a Operação Descontaminação, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada à prática do contrabando de agrotóxicos estrangeiros. A coordenação da Operação é da Delegacia da PF de Naviraí e conta com apoio da Delegacia da PF de Ponta Porã e da Superintendência Regional da PF do Estado do Mato Grosso.

As investigações iniciaram-se a partir da apreensão de agrotóxicos em poder de um dos investigados feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o decorrer das investigações, foi possível identificar outros envolvidos na atividade criminosa, como fornecedores e destinatários dos agrotóxicos estrangeiros.

Nesta terça-feira, a PF cumpre dois (2) mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, localizadas nas cidades de Coronel Sapucaia/MS e Tangará da Serra/MT. O nome da operação é uma alusão ao combate ao contrabando de agrotóxicos.