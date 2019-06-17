Ministro do Paraguai quer expulsar integrantes do PCC após motim com 10 mortes

Após massacre com 10 mortes no presídio de San Pedro, o ministro de Interior do Paraguai, Juan Ernesto Villamayor, disse ao site ABC Color, o mais importante do país vizinho, que o país irá expulsar todos os membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) com pendências no Brasil.

Em entrevista, ele foi categórico: "Vamos expulsá-los, vamos chutar todos os que têm casos pendentes no Brasil", afirmou, resumindo que serão expulsos somente aqueles com processos na Justiça brasileira, caso contrário estariam libertando criminosos.

O motim aconteceu neste domingo (16) num confronto entre membros da facção brasileira e a paraguaia, a Rotela Clan, onde resultou em 10 mortos e oito feridos. Cinco dos assassinados foram decapitados e três carbonizados. A cidade de San Pedro é vizinha a sul-mato-grossense Paranhos.

O Ministro da Justiça do Paraguai, Julio Javier Rios, disse que trabalha junto às autoridades brasileira na identificação dos presos membros do PCC. Segundo ele, devido à presença de inúmeros internos de facções, o sistema prisional paraguaio está constantemente em alerta. Ele estima que pelo menos 90% dos presídios do Paraguai possuem membros de facções e pelo menos 400 deles são do PCC.