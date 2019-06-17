Negociação de terreno vira pancadaria e termina na DP de Aquidauana

Tentativa de negociação de um terreno localizado na região da Vila Pinheiro, em Aquidauana, virou caso de polícia neste domingo. Houve uma discussão que resultou em briga entre os envolvidos.

Segundo boletim de ocorrência, uma mulher de 35 anos tentou negociar o terreno com a vizinha, de 23 anos, mas foi tratada com grosseria, ocasião em que os ânimos se exaltaram e começou a pancadaria.

Um homem de 31 anos que estava no local desferiu golpes contra um rapaz de 26 anos que acabou ferido com cortes no rosto. O agressor também ficou com marcas no pescoço. A mulher que propôs a negociação e foi destratada machucou a mão ao dar um soco na parede, por raiva.

Além disso, ela ameaçava matar a vizinha que havia lhe respondido com grosseria. Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado boletim de ocorrência de ameaça e lesão corporal recíprocas.