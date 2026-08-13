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Tragédia em MS

Motorista morre após ponte ceder e caminhão cair no Rio Taquari

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, na MS-168; passageiro conseguiu sair do veículo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/08/2026 às 14:28

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Um caminhoneiro morreu na manhã desta quinta-feira (13) após o caminhão em que estava cair no Rio Taquari, depois que parte da Ponte João Wenceslau Leite de Barros, na MS-168, cedeu durante a passagem do veículo. O acidente aconteceu por volta das 08h20, no trecho entre as rodovias MS-214 e MS-423, na região da Serra da Alegria, entre Coxim e Corumbá.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no caminhão, que transportava feno. O passageiro conseguiu sair do veículo após a queda e sobreviveu. O motorista ficou preso nas ferragens e morreu no local. Até a atualização das informações, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Coxim foram mobilizadas para atender a ocorrência. Mergulhadores de Campo Grande também foram acionados para auxiliar nos trabalhos de resgate e retirada da vítima, já que o caminhão ficou submerso no rio.

A estrutura da ponte, de concreto armado, foi construída e entregue entre 2008 e 2009, com conclusão em setembro de 2009, conforme informado pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A ponte, portanto, tinha cerca de 17 anos de utilização.

As causas que levaram ao desabamento ainda serão investigadas. Equipes da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) trabalham para identificar o que provocou o rompimento da estrutura, enquanto a Polícia Civil e a Perícia deverão auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

Nota do Governo de Mato Grosso do Sul

"O Governo de Mato Grosso do Sul informa que apura as causas de um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (13) com a queda de parte da estrutura da ponte João Wenceslau Leite de Barros, construída e entregue entre os anos de 2008 e 2009 (concluída em setembro de 2009) sobre o Rio Taquari. Um caminhão que passava pelo local caiu no rio após parte da estrutura ceder.

A ponte de concreto armado fica no trecho entre as rodovias MS-214 e MS-423, em região conhecida por interligar os pantanais da Nhecolândia e do Paiaguás. Equipes da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) já trabalham para identificar os motivos da queda da estrutura e, havendo novas informações, as mesmas serão devidamente divulgadas à toda a imprensa.

Também foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros, já que as informações preliminares indicam que o condutor do caminhão está desaparecido. O veículo está submerso no rio e equipes de resgate estão realizando os trabalhos de busca em toda a área."

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