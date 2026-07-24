Acidente na MS-080 interrompe trajetória de veterinário referência em pesquisas

O médico veterinário, pesquisador e professor universitário Marcos Barbosa Ferreira, de 54 anos / Reprodução/Redes sociais

O médico veterinário, pesquisador e professor universitário Marcos Barbosa Ferreira, de 54 anos, morreu na tarde de quarta-feira (22) após um grave acidente na MS-080, em Rio Negro. Conhecido entre alunos e colegas como "Marcão" ou "Doutor Carneiro", ele conduzia o veículo que saiu da pista e capotou diversas vezes. No acidente também morreu sua mãe, Maria Helena Barbosa Ferreira, de 82 anos.

Segundo as informações da polícia, o automóvel derrapou na rodovia, saiu da pista e só parou dentro de uma propriedade rural às margens da estrada. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

O velório de Marcos e Maria Helena foi realizado nesta sexta-feira (24), com início às 07h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. O sepultamento acontece no fim da tarde, no Cemitério Santo Amaro.

Acidente na MS-080, em Rio Negro, tirou a vida de médico veterinário e da mãe dele - Foto: Divulgação/PMMS



Trajetória

Marcos construiu uma carreira consolidada na medicina veterinária, no ensino e na pesquisa científica. Formado em Medicina Veterinária pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em 1996, era mestre em Ciências, com ênfase em Toxicologia, e doutor em Ciências.

Recentemente, havia encerrado sua trajetória na Universidade Anhanguera-Uniderp, onde atuou como professor na graduação, na extensão universitária e na pesquisa. Também lecionava nos programas de mestrado e doutorado da instituição e no Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da Unic (Universidade de Cuiabá).

Além da atuação acadêmica, Marcos presidia o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Campo Grande, integrava o Instituto Alma Pantaneira e participava, desde 2022, da Expedição Médicos do Pantanal, projeto voltado à assistência de comunidades pantaneiras.

A morte do professor provocou grande comoção entre colegas, ex-alunos e instituições de ensino. Em nota, o reitor da Universidade Anhanguera-Uniderp, Cristiano Cupertino, lamentou a perda e destacou o legado deixado pelo pesquisador.

"Sua partida deixa um vazio imenso e um legado que permanecerá vivo em todos os que tiveram a oportunidade de aprender e trabalhar ao seu lado".

Nota de pesar

Alunos do Programa de Mestrado e Doutorado em Agronegócio Sustentável também prestaram homenagens nas redes sociais, lembrando a dedicação de Marcos à ciência, à conservação do Pantanal e à formação de novos profissionais.

Para alunos, colegas e amigos, Marcos Barbosa Ferreira deixa como herança uma trajetória marcada pelo incentivo à pesquisa, pela dedicação ao ensino e pela contribuição ao desenvolvimento da medicina veterinária e da conservação ambiental.

Íntegra da nota:

"Despedimos de um grande mestre, pesquisador e ser humano extraordinário. O professor Marcos dedicou sua vida à ciência, à conservação do Pantanal e à formação de pessoas. Sua paixão pelo conhecimento, sua generosidade e seu compromisso em transformar vidas deixarão um legado eterno.

Nós, do Projeto de Apicultura da Uniderp, expressamos nossa mais profunda gratidão por todos os ensinamentos, pela confiança, pelo incentivo e por acreditar no potencial de cada aluno. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com tanta dedicação e por fazer parte da nossa história. Seu legado continuará vivo em cada pesquisa, em cada conquista e em cada profissional que teve a honra de aprender ao seu lado.

Descanse em paz, professor Marcos. Sua história jamais será esquecida. Que Deus conforte familiares, amigos, colegas e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o professor Marcos neste momento de profunda saudade."