Aeronave cai, pega fogo e duas pessoas morrem em MS

O avião que caiu neste sábado (31), e matou duas pessoas em Costa Rica, era experimental, segundo a delegada titular do Dracco, Ana Cláudia Medina (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado). Com a queda, a aeronave pegou fogo.

Equipes do Dracco foram ao local da queda do avião e o Cenipa também deve ir para a região. Ainda segundo Medina, o avião voou cerca de 40 minutos na área e acabou caindo. As equipes esperavam as peças do avião esfriarem para começarem os trabalhos de perícia.

Conforme o Midiamax, antes da tragédia, o piloto havia tentado pousar o avião, no entanto, acabou arremetendo. Minutos depois da manobra, testemunhas afirmam que o condutor perdeu o comando e acabou caindo.

Imagens feitas de momentos após a queda mostram a aeronave em chamas, em meio ao pasto de uma propriedade rural às margens da MS-153. A fumaça que saiu do local pode ser vista a quilômetros de distância.

Aeronave experimental

Aeronave experimental é um termo que se refere a aeronaves que não estão certificadas para uso regular, seja civil ou militar. Elas são utilizadas para pesquisas sobre comportamento de voo e para experimentação de novas tecnologias aeroespaciais.

Algumas características das aeronaves experimentais são: Não passam por processos de homologação detalhados pelo Estado. Podem ser construídas a partir de projetos próprios, kits pré-fabricados ou plantas de engenheiros aeronáuticos. Podem ser compradas em kits e montadas pelos proprietários

São aprovadas para operações VFR diurnas, mas é possível solicitar e aprovar outros tipos de operação, mediante aprovação da ANAC.

A aviação experimental é um ramo do aerodesporto que abrange aeronaves que não passaram por processos de homologação detalhados pelo Estado.