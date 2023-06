Arsenal de guerra é descoberto em Campo Grande

Divulgação

Homem de 25 anos foi flagrado com um arsenal "de guerra" em Campo Grande. Havia armas de fogo e munições na casa dele. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira, dia 6, no Jardim Anache,

Conforme o Batalhão de Choque, a equipe fazia patrulhamento na rua Abrão Anache, quando visualizou um veículo modelo Fiat Toro branca trafegando em atitude suspeita. O condutor demonstrou nervosismo ao ver a Polícia.

Durante a abordagem, a PM descobriu que havia um mandado de prisão em desfavor do suspeito. No carro havia cocaína e a equipe decidiu fazer averiguações na casa dele.

Ao chegar na residência localizada na avenida Uraca, a equipe encontrou uma mala contendo uma porção de cocaína pesando 192 gramas, além disso, foi apreendida uma balança de precisão, várias armas de fogo e munições de calibres diversos.

Entre as armas estavam: um revólver Special cal. 38, marca Taurus, capacidade para 7 munições; uma pistola cal.40, marca Taurus, contendo um carregador; uma pistola cal. 9mm, marca Glock, preta, com três carregadores, sendo um deles estendido com capacidade para 31 munições e dois com capacidade para 17 munições e um fuzil que estava enrolado em um cobertor, contendo um carregador com capacidade para 25 munições.

Havia ainda na mala: 50 munições cal. 22, 38 munições cal. 40; 30 munições cal. 357; 101 munições cal. 9mm e 35 munições 9mm.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.