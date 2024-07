Autor afirma ter roubado idosa para comprar drogas

PM prendeu o casal / Jornal O Pantaneiro

O casal W.F.R., de 20 anos, e E.M.S., de 44 anos, foi preso no último domingo em Aquidauana, acusado de cometer os crimes de causar incêndio, expondo a vida a perigo, e latrocínio (roubo seguido de morte) contra a idosa, Juvência Pacheco da Silva, de 79 anos, no Bairro Nova Aquidauana.

Em relação à tipificação do crime, o delegado revelou que os suspeitos vão responder por latrocínio consumado. “Responderão pela prática de roubo qualificado, se da violência resulta morte na forma consumada.”

O delegado confirmou que o autor confessou o crime, enquanto a mulher nega. “E.M.S. nega a prática do crime, já W.F.R. diz que praticou o crime para trocar os objetos subtraídos por substâncias entorpecentes.”

Concluindo o inquérito policial, o delegado irá encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual.

Entenda:

Juvência Pacheco da Silva, de 79 anos, morreu no hospital de Aquidauana na terça-feira (23), após ser brutalmente agredida e esfaqueada durante um assalto em sua casa no sábado (20). Ela sofreu perfuração na traqueia, cinco costelas quebradas, sangue no pulmão e outras fraturas. Os suspeitos são seus vizinhos: um rapaz de 20 anos e sua esposa, de 44, que foram presos após o crime. O jovem admitiu o assalto e a agressão após ser surpreendido por Juvência. Os bombeiros resgataram a idosa do banheiro da casa em chamas, utilizando 4 mil litros de água para combater o fogo.