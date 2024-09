Campanha #TodosporElas ganha reforço da Polícia Civil

A campanha #TodosporElas, que já conta com a participação dos três poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo, passa a contar também com o apoio formal da Polícia Civil, reforçando as ações da campanha lançada no mês passado, durante o aniversário da Lei Maria da Penha, que tem como objetivo a prevenção e a erradicação da violência contra as mulheres e do feminicídio em Mato Grosso do Sul.

A desembargadora Jaceguara Dantas, idealizadora da campanha e responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, esteve reunida com o delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, na tarde desta segunda-feira, dia 2 de setembro, formalizando o acordo com a instituição.

"Sabemos da importância da Polícia Civil nesta temática, tanto na prevenção quanto na repressão, e até mesmo com levantamento de dados e informações. Ter vocês conosco fortalecerá ainda mais este trabalho", declarou a Desa. Jaceguara.

O delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, afirmou que a pauta é forte na instituição, tanto pela Deam da capital quanto as do interior e destacou a presença maciça dos policiais civis na 1ª Caminhada pelo Fim do Feminicídio realizada no último sábado, dia 31 de agosto, reforçando o apoio à causa.



"Estamos imbuídos em participar ativamente deste movimento. Temos notado que quanto mais a Polícia Civil se estrutura mais aumenta a procura pelos serviços de apoio junto às delegacias. As pessoas se encorajaram mais pelo acolhimento que vem melhorando a cada dia", se referindo à qualificação dos agentes e atendimentos nas "Salas Liláses".



A desembargadora agradeceu o apoio e falou ainda sobre a importância da união de diversos órgãos para o fortalecimento das ações. "A adesão é importante não apenas no aspecto formal. Que possamos usar a campanha para atingir o máximo de pessoas. Só vamos vencer com os esforços de todas as instituições", reforçou.

A delegada Elaine Benicasa lembrou sobre as ações da Polícia Civil para a prevenção dos casos de feminicídio e violência doméstica e sobre as capacitações junto à Academia de Polícia Acadepol, blitz e palestras. Ela lembrou que os indicadores são positivos quanto à resolução dos feminicídios, com índice em torno dos 94% de casos resolvidos em que os autores são presos.

Sobre as práticas que vêm dando resultados satisfatórios no combate à violência, a delegada Maíra Pacheco destacou as mais de 30 mil pessoas atendidas em 29 dias de Operação Shamar, que obteve ainda mais 700 inquéritos anotados.

Participaram do encontro os diretores do Departamento de Polícia Especializada, delegado Ivan Barreira; do Departamento de Polícia da capital, delegado Edilson dos Santos, e do Departamento de Polícia do Interior, delegado Jairo Mendes; além da coordenadora do Núcleo Institucional da Cidadania da Polícia Civil, delegada Maíra Pacheco Machado; da titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM, delegada Elaine Benicasa, e do coordenador do DPI, delegado João Reis Belo.

