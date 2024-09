Casal é preso e droga apreendida na rota do tráfico em Anastácio

Divulgação

Na madrugada desta sexta-feira, a guarnição do Canil do 7º BPM, durante patrulha em um ponto base no posto da Polícia Militar Ambiental em Taquaruçu, município de Anastácio, realizou uma importante apreensão de drogas.

O local, conhecido como uma rota de tráfico, tornou-se palco da operação quando um caminhão Scania vermelho, com placas bolivianas chamou a atenção dos policiais.

O veículo foi abordado, e constatou-se que era conduzido por um homem, de 33 anos, acompanhado de sua convivente, de 30 anos, ambos de nacionalidade boliviana.

Durante a revista, os cães farejadores K-9 Cwiff e K-9 Paco indicaram a presença de substâncias ilícitas no compartimento da carroceria do caminhão, especificamente no baú-cozinha.

O motorista se recusou a abrir o baú, alegando que não possuía a chave do cadeado que o trancava.

Diante da recusa, os policiais utilizaram ferramentas para abrir o compartimento, onde foram encontrados 35 invólucros de uma substância semelhante à maconha do tipo skank. Imediatamente, foi dada voz de prisão ao casal.

Durante a revista pessoal, foram localizados cinco papelotes de cocaína no bolso do homem. A investigação prosseguiu e, na cabine do caminhão, foram encontradas mais duas caixas com invólucros de maconha skank.

Além disso, na carroceria, onde a carga de ureia estava coberta por uma lona, foram descobertos 16 fardos de maconha skank e 14 tabletes de cocaína.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio e posteriormente para Polícia Federal, por se tratar de Crime Internacional. A operação contou com o apoio de guarnições da Rádio Patrulha de Anastácio, da Polícia Militar Ambiental e da Força Tática do 7º Batalhão.