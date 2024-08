Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas na Vila Pinheiro

Delegacia de Aquidauana / Ilustrativa

Um casal foi preso na noite de ontem, 11após ser flagrado pela polícia militar comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Travessa Lins Filho, Vila Pinheiro, em Aquidauana.

A ação policial ocorreu após denúncias de que o local estava sendo utilizado como ponto de venda de drogas.

Ao se aproximar do local, a Guarnição de Polícia Militar (GUPM) avistou duas pessoas: uma embaixo de uma árvore e outra no portão da residência.

Ao perceberem a presença da viatura, um dos indivíduos jogou invólucros no chão, enquanto o outro correu para dentro do quintal.

Durante a abordagem, os policiais identificaram um jovem de 24 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas.

Na busca pelo perímetro, foram encontradas quatro porções de substância semelhante à pasta base de cocaína.

Questionado, o rapaz confessou que aguardava um usuário e venderia a droga por R$ 50,00 cada porção.

Questionado sobre a outra pessoa que correu para dentro da residência, ele ainda revelou que se tratava de seu companheiro, de 34 anos.

Durante a vistoria, foram localizados dois invólucros de substância análoga à cocaína entre as telhas do quarto do casal, além de quatro porções de pasta base de cocaína em uma estante próxima a uma carta de baralho.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde serão tomadas as medidas cabíveis.

O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.