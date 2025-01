Colisão entre caminhão e motocicleta deixa jovem ferido no centro de Corumbá

Vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros / Divulgação

Na tarde deste sábado (25), por volta das 17h13, uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta deixou um jovem de 19 anos ferido, na Rua Cabral, entre as ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro, no centro de Corumbá.

A Guarnição de Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento à vítima, que estava consciente e orientada. O jovem apresentava um corte contuso na região occipital e no úmero esquerdo, além de fratura no punho esquerdo e escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação e atendimento médico.

A outra vítima, ocupante da motocicleta, foi socorrida pela equipe do SAMU. Já o motorista do caminhão, um idoso de 73 anos, permaneceu no local do acidente e não sofreu ferimentos.

As circunstâncias do acidente não foram informadas e seguem sob apuração.