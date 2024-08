Colisão envolve três veículos e interrompe tráfego na BR-163

Um acidente interrompeu o tráfego na BR-163, entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande, na noite de ontem (8) próximo ao quilômetro 400, na popular curva do Adelino.

A colisão ocorreu por volta das 18h e envolveu três veículos: uma L-200 Triton branca, um Volkswagen T-Cross e uma GM S-10, causando lentidão no trânsito e exigindo ação imediata das autoridades.

As informações foram divulgadas durante live transmitida no perfil do Facebook do site Alvorada Informa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes de resgate da CCR Via, concessionária da BR-163, chegaram rapidamente ao local, bloqueando o trânsito nos dois sentidos e realizando a sinalização e remoção dos destroços.

Apesar do rastro de destruição deixado pela colisão, todos os ocupantes conseguiram sair dos veículos sem ferimentos graves, recebendo atendimento médico no local antes de serem encaminhados a hospitais.

O acidente gerou um congestionamento significativo, com longas filas de veículos nos dois sentidos da BR-163. O tráfego na região permaneceu lento por várias horas.

A curva do Adelino é conhecida pela sua alta periculosidade, com extenso histórico de acidentes. A causa da colisão será apurada pelas autoridades.