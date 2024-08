Condenada por tráfico de drogas é presa em Ribas do Rio Pardo

Delegacia de Ribas do Rio Pardo

Na manhã desta segunda-feira, 5, a equipe da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, prendeu uma mulher de 23 anos. A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão.

Segundo a Polícia Civil, mulher estava com uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi capturada no Bairro Estoril, em Ribas do Rio Pardo e conduzida para a delegacia.