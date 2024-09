Corpo de mulher é encontrado no Rio Aquidauana

Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando no rio Aquidauana, nas proximidades de Rochedo,na tarde de sábado (14). A vítima foi identificada como Larissa Fernanda dos Anjos Portilho, de 28 anos, que estava desaparecida há alguns dias.

De acordo com o jornal Correio do Estado, o corpo foi encontrado perto da margem do rio. O marido de Larissa suspeitava que o corpo era dela, mas não podia confirmar devido ao avançado estado de decomposição.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica foram enviadas ao local para investigar a situação. Uma testemunha relatou aos policiais que viu o corpo descendo pelo rio até parar perto de sua casa. Ela também notou que o marido da vítima, Ary Alberto Torres Dourado, chegou à residência no mesmo momento.

Ary informou aos policiais que Larissa estava desaparecida há semanas. No entanto, ao consultar o sistema, os policiais descobriram que Ary havia sido preso anteriormente por lesão corporal contra Larissa, com o registro feito em Corguinho.

Questionado, Ary confirmou que ele e Larissa haviam se reconciliado após o incidente e negou qualquer relação entre o desaparecimento dela e eventuais discussões. Ele mencionou que sua esposa tinha problemas com álcool e drogas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para remover o corpo de Larissa do rio. O caso foi registrado como "morte a esclarecer" na Delegacia de Rochedo, que iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias da morte.