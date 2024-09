Detento é encontrado morto na penitenciária de Dourados

Presídio de Dourados / Divulgação

O detento Fernando Augusto Rohr, de 29 anos, conhecido como Orlandinho, foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). O caso está sendo investigado como uma morte a esclarecer.

Rohr estava em uma cela com outros 11 detentos. De acordo com o Dourados News, agentes penitenciários foram acionados por volta das 2h da madrugada após receberem um alerta de que o preso estava passando mal. Ao chegar ao local, eles encontraram Fernando com um lençol amarrado no pescoço.

Fernando Augusto Rohr estava preso desde 2020, cumprindo pena por tráfico de drogas. Na ocasião de sua detenção, ele foi encontrado com drogas e uma arma de fogo em sua residência, onde vivia com a esposa e a filha. A Polícia Civil continua a investigar as circunstâncias da sua morte.